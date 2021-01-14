ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Туреччина в перший день вакцинувала від COVID понад 100 тисяч осіб

Анкара, Четвер 14 січня 2021 16:52
Туреччина в перший день вакцинувала від COVID понад 100 тисяч осіб
Фото: Фахреттин Коджа (twitter com drfahrettinkoca)
Автор: РБК-Україна

За перший день вакцинації від COVID в Туреччині зробили щеплення для понад 100 тисяч осіб. Щеплення роблять вакциною китайського виробника Sinovac.

Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа.

За його словами, на даний момент першу дозу вакцини отримали понад 100 тисяч медиків.

"Туреччина має потужну інфраструктуру для впровадження програми вакцинації. Я хотів би подякувати всім, хто вірить і підтримує її", - додав Коджа.

Нагадаємо, раніше агентство фармацевтичних препаратів Туреччини видало дозвіл на екстрене застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac. Також вчора було зроблено перше щеплення.

Також стало відомо, що китайську вакцину Sinovac планують зареєструвати в Україні до 5 лютого. "Лекхім" подасть документи на реєстрацію після її схвалення в Бразилії. Український представник Sinovac домовився про закупівлю 5 млн доз вакцини для продажу в Україні. Міністерство охорони здоров'я уклало контракт на 1,9 млн доз, які будуть використані в рамках безкоштовної вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ТурциявакцинацияCOVID-19

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся