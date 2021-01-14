Туреччина в перший день вакцинувала від COVID понад 100 тисяч осіб

Фото: Фахреттин Коджа (twitter com drfahrettinkoca)

За перший день вакцинації від COVID в Туреччині зробили щеплення для понад 100 тисяч осіб. Щеплення роблять вакциною китайського виробника Sinovac.

Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа.

За його словами, на даний момент першу дозу вакцини отримали понад 100 тисяч медиків.

"Туреччина має потужну інфраструктуру для впровадження програми вакцинації. Я хотів би подякувати всім, хто вірить і підтримує її", - додав Коджа.

Нагадаємо, раніше агентство фармацевтичних препаратів Туреччини видало дозвіл на екстрене застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac. Також вчора було зроблено перше щеплення.

Також стало відомо, що китайську вакцину Sinovac планують зареєструвати в Україні до 5 лютого. "Лекхім" подасть документи на реєстрацію після її схвалення в Бразилії. Український представник Sinovac домовився про закупівлю 5 млн доз вакцини для продажу в Україні. Міністерство охорони здоров'я уклало контракт на 1,9 млн доз, які будуть використані в рамках безкоштовної вакцинації.