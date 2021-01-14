Росія подасть заявку на схвалення своєї вакцини від COVID в ЄС в лютому

Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)

Російська Федерація подасть офіційну заявку на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу "Sputnik V" у Європейському союзі. Це буде зроблено в лютому.

Про це заявив глава Російського фонду прямих інвестицій " Кирило Дмитрієв, передає Reuters.

За його словами, незабаром будуть оприлюднені результати експертної оцінки вакцини від коронавірусу, які продемонструють її високу ефективність. Дмитрієв додав, що вакцину "Супутник V" будуть виробляти в семи країнах.

За словами голови фонду, у січні регулюючі органи дев'яти країн повинні прийняти вакцину для використання. Вакцина від COVID вже схвалена в Аргентині, Білорусі, Сербії та інших країнах.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін доручив розпочати масову вакцинацію від коронавірусу в країні вже з наступного тижня. Він розпорядився підготувати відповідну інфраструктуру.

Крім того, Росія хоче випробувати свою вакцину від COVID-19 на українцях.

Зазначимо, що в січні цього року Росія почне поставки своєї вакцини від COVID на окупований Донбас.