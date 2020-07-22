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Греція висловила демарш Туреччині через дослідження біля їхнього острова

Афіни, Середа 22 липня 2020 10:54
Греція висловила демарш Туреччині через дослідження біля їхнього острова
Фото: грецький прапор (pixabay.com/caesar15a)
Автор: Андрій Козловський

Грецькі Збройні сили були приведені в стан бойової готовності

Міністерство закордонних справ через своє посольство в Анкарі подало демарш в МЗС Туреччини. Це сталось через те, що станція Navtex в турецькій Анталії вчора оголосила про плани проведення турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється, у Греції незадоволені поведінкою Туреччини, яка "являє собою ескалацію напруженості в регіоні", що відображає "одержимість країни беззаконням і її повне презирство" до міжнародного права, міжнародного морського права, правил добросусідства і ЄС.

"Ми закликаємо Туреччину негайно припинити незаконну діяльність, яка порушує наші суверенні права і підриває мир і стабільність в регіоні", - йдеться в заяві МЗС Греції.

Крім того у відомстві заявили, що такі дії Туреччини будуть обговорені з ЄС, НАТО і Організацією Об'єднаних Націй.

Наразі відомо, що до грецького острова Кастеллорізо має прибути турецьке сейсморозвідувальне судно Oruc Reis. У зв’язку з цим грецькі Збройні сили були приведені в стан бойової готовності.

Нагадаємо, турецьке судно Fatih приступило до бурових робіт в Чорному морі на перспективній ділянці Tuna-1.

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