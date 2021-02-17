Туреччина послабить карантин з березня: які обмеження скасують

Уряд Туреччини прийняв рішення пом'якшити карантинні обмеження, починаючи з березня. Однак ослаблення будуть не на всій території країни, а в регіонах.

У Туреччині, як і раніше, буде діяти комендантська година з 21:00 до 5:00 в робочі дні, а також з 21:00 п'ятниці до 5:00 понеділка. Однак його будуть поступово скасовувати в залежності від епідемічної ситуації в регіонах.

"З урахуванням динаміки боротьби з коронавірусом і наших успіхів, на початку березні ми починаємо поступове зняття обмежень. Ми розділимо регіони на чотири категорії високого ризику, помірного, середнього та низького. По цих групах будуть прийматися окремі рішення в кожній провінції, починаючи з поступового скасування комендантської години щовихідних", - заявив Ердоган.

Він зазначив, що найближчими днями буде оприлюднено дорожня карта щодо відкриття ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування.