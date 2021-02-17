UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Турция ослабит карантин с марта: какие ограничения отменят

Автор: РБК-Украина

Правительство Турции приняло решение смягчить карантинные ограничения, начиная с марта. Однако ослабления будут не на всей территории страны, а в регионах.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah.

В Турции по-прежнему будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Однако его будут постепенно отменять в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

"С учетом динамики борьбы с коронавирусом и наших успехов, в начале марте мы начинаем постепенное снятие ограничений. Мы разделим регионы на четыре категории - высокого риска, умеренного, среднего и низкого. По этим группам будут приниматься отдельные решения в каждой провинции, начиная с постепенной отмены комендантского часа по выходным", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что в ближайшие дни будет обнародована дорожная карта относительно открытия ресторанов, кафе и других заведений общественного питания.

Напомним, 14 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил первую прививку от коронавируса. Вторую прививку турецкий лидер получил 11 февраля.

Ранее сообщалось, что в середине января Турция разрешила применение COVID-вакцины китайской компании Sinovac. Первым вакцину от коронавируса в Турции получил министр здравоохранения.

Кроме того, в начале февраля в Турции выявили первые случаи заражения южноафриканским и бразильским штаммами коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТурцияКарантинКоронавирус
Читайте также
Еще одна область Украины заявила об "угрожающей ситуации" с коронавирусом
В Чили выявили первые случаи "бразильского" штамма коронавируса
Прогноз погоды