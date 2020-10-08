Туреччина готується до випробування закуплених російських С-400, - Bloomberg

Фото: ЗРК С-400 (з відкритих джеред)

Туреччина наступного тижня планує провести випробування системи протиракетної оборони С-400, яку вона придбала в Росії. Випробування планують провести в провінції Синоп, на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Повітряні сили не будуть активувати батареї, але випробують обладнання, а також готовність турецького персоналу.

У Міноборони Туреччини відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, що Туреччина, яка є членом НАТО, в 2018 році закупила у Росії системи ППО С-400. У Держдепі США заявили, що Туреччина не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.

Пізніше з'явилася інформація, що Туреччина має намір передати на вивчення США зенітні ракетні системи С-400, куплені нею у Росії, щоб контролювати можливий збиток від покупки озброєння у Росії.

Для врегулювання ситуації з поставками російських ЗРК С-400 Трамп запропонував Туреччині угоду на 100 млрд доларів.

У червні цього року члени Конгресу США внесли на розгляд двопартійний законопроект, який пропонує ввести санкції проти Туреччини через набуття нею російських систем ППО С-400 всупереч принципам НАТО і закликів союзників.