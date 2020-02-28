Туреччина завдала ударів по понад 200 сирійських об'єктів в Ідлібі

Турецькі війська на тлі загострення в Ідлібі завдали ударів по понад 200 сирійських військових об'єктів. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Anadolu.

За його словами, масовані артилерійські та повітряні удари були нанесені, попри координацію дій з російською стороною. Акар уточнив, що під удар потрапили понад 200 об'єктів, в результаті чого знищено 5 вертольотів, 23 танки, 23 знаряддя і САУ, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні через загострення в Ідлібі за ініціативою Туреччини відбудеться засідання Ради НАТО.

"Відповідно до статті 4 договору, будь-який союзник може запросити консультації, коли, на його думку, існує загроза його територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці", - відзначили в НАТО.

Міжнародна спільнота, у тому числі Україна, вже засудила ескалацію бойових дій в сирійській провінції. ООН і Європейський союз заявили про загрозу широкомасштабних бойових дій.