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Туреччина починає нову антитерористичну операцію

Новини » Надзвичайні події     23.03.2020 - 10:12
Туреччина починає нову антитерористичну операцію
Ілюстративне фото (Anadolu)

Нова операція буде проводиться на сході країни в провінції Бінгол

Туреччина залучить понад 1000 військових для участі в новій антитерористичній операції у східній провінції Бінгол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Турецька операція під назвою Trap-9 Karer спрямована на нейтралізацію терористів, які переховуються по всьому Бінголу, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

"Для цієї мети було створено близько 68 оперативних груп зі спеціальних операцій жандармерії, спеціальних підрозділів поліції та підрозділів безпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому у заяві МВС Туреччини не згадується конкретних назв терористичних угруповань курдів, що діють на сході країни.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Туреччина провела операцію "Джерело миру" і захопила частину підконтрольних сирійським курдам територій вздовж свого кордону.

Також РБК-Україна повідомляло, що кількість заражених коронавірусом в Туреччині за добу збільшилася з 277 до 947 осіб. На даний момент у Туреччині інфікувалося вже 1236 громадян.

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