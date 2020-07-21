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Туреччина почала бурові роботи у Чорному морі

Вівторок 21 липня 2020 09:25
Туреччина почала бурові роботи у Чорному морі
Фото: судно Fatih (oilreview.kiev.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Туреччина буде проводити бурові роботи "на кожному квадратному метрі" своєї зони

Турецьке судно Fatih приступило до бурових робіт в Чорному морі на перспективній ділянці Tuna-1. Туреччина сповнена рішучості забезпечити енергетичну безпеку.

Про це повідомив у Twitter міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез.

Він заявив, що Туреччина буде проводити бурові роботи "на кожному квадратному метрі своєї зони" у всіх морях.

"Якщо нафта і газ у Чорному морі є, то ми обов'язково розробимо родовища", - написав він.

Церемонія відправки судна Fatih зі Стамбула в Трабзон відбулася 29 травня і була приурочена до 567-ї річниці завоювання Стамбула. У церемонії брав участь президент Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо, ціни на нафту в понеділок, 20 липня, знижуються, вони реагують на перспективу того, що відновлення попиту на паливо може бути зірвано зростанням темпів коронавірусної інфекції у всьому світі.

Країни ОПЕК+ знизять свої скорочення до 7,7 млн барелів на добу, в той час як зараз діють скорочення на 9,7 млн барелів на добу.

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