Туреччина почала бурові роботи у Чорному морі

Фото: судно Fatih (oilreview.kiev.ua)

Туреччина буде проводити бурові роботи "на кожному квадратному метрі" своєї зони

Турецьке судно Fatih приступило до бурових робіт в Чорному морі на перспективній ділянці Tuna-1. Туреччина сповнена рішучості забезпечити енергетичну безпеку.

Про це повідомив у Twitter міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез.

Він заявив, що Туреччина буде проводити бурові роботи "на кожному квадратному метрі своєї зони" у всіх морях.

"Якщо нафта і газ у Чорному морі є, то ми обов'язково розробимо родовища", - написав він.

Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.



Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız.



"Varsa mutlaka bulacağız."#FatihKaradenizde pic.twitter.com/3E3JmY7B3C — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) July 20, 2020

Церемонія відправки судна Fatih зі Стамбула в Трабзон відбулася 29 травня і була приурочена до 567-ї річниці завоювання Стамбула. У церемонії брав участь президент Реджеп Тайіп Ердоган.

Нагадаємо, ціни на нафту в понеділок, 20 липня, знижуються, вони реагують на перспективу того, що відновлення попиту на паливо може бути зірвано зростанням темпів коронавірусної інфекції у всьому світі.

Країни ОПЕК+ знизять свої скорочення до 7,7 млн барелів на добу, в той час як зараз діють скорочення на 9,7 млн барелів на добу.