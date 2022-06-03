Україна не отримувала жодних гарантій РФ щодо коридорів з портів, - Кулеба

Україна не отримувала від Росії жодних гарантій безпечного проходу суден з зерном з українських портів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-сторінку .

За словами міністра, Україна готова створити всі потрібні умови для відновлення експорту українського зерна з порту Одеси.

"Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки що жодних гарантій з боку Росії. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами", - наголосив Кулеба.

Як відомо, в українських портах заблоковано понад 20 мільйонів тонн зерна, яке мали відправити в країни Африки та Азії. Однак через активність російських кораблів в Чорному морі та загрозу висадки російського десанту в Одесі, експорт цього зерна є неможливим.