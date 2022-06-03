Україна не отримувала жодних гарантій РФ щодо коридорів з портів, - Кулеба
Україна не отримувала від Росії жодних гарантій безпечного проходу суден з зерном з українських портів.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-сторінку.
За словами міністра, Україна готова створити всі потрібні умови для відновлення експорту українського зерна з порту Одеси.
"Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки що жодних гарантій з боку Росії. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами", - наголосив Кулеба.
Як відомо, в українських портах заблоковано понад 20 мільйонів тонн зерна, яке мали відправити в країни Африки та Азії. Однак через активність російських кораблів в Чорному морі та загрозу висадки російського десанту в Одесі, експорт цього зерна є неможливим.
Нагадаємо, вчора російський постпред в ООН Василь Небензя заявив, що Росія нібито готова дати коридор для вивезення українського зерна.
Крім того, турецькі ЗМІ публікували інформацію про те, що Туреччина підготувала дорожню карту, яка може допомогти відновити експорт українського зерна.
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