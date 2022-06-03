ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна не отримувала жодних гарантій РФ щодо коридорів з портів, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 червня 2022 19:59
Україна не отримувала жодних гарантій РФ щодо коридорів з портів, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна не отримувала від Росії жодних гарантій безпечного проходу суден з зерном з українських портів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-сторінку.

За словами міністра, Україна готова створити всі потрібні умови для відновлення експорту українського зерна з порту Одеси.

"Питання в тому, як зробити так, щоб Росія не зловживала торговим шляхом для нападу на Одесу. Поки що жодних гарантій з боку Росії. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами", - наголосив Кулеба.

Як відомо, в українських портах заблоковано понад 20 мільйонів тонн зерна, яке мали відправити в країни Африки та Азії. Однак через активність російських кораблів в Чорному морі та загрозу висадки російського десанту в Одесі, експорт цього зерна є неможливим.

Нагадаємо, вчора російський постпред в ООН Василь Небензя заявив, що Росія нібито готова дати коридор для вивезення українського зерна.

Крім того, турецькі ЗМІ публікували інформацію про те, що Туреччина підготувала дорожню карту, яка може допомогти відновити експорт українського зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Одеса Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
Тарифи заморозять. Кабмін зафіксував ціни на газ для ТЕЦ
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні