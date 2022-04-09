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Італія збільшить закупівлі газу в Алжирі для відмови від російського палива

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Рим, Субота 09 квітня 2022 16:12
Італія збільшить закупівлі газу в Алжирі для відмови від російського палива Фото: прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідає Алжир у понеділок, щоб підписати угоду про збільшення імпорту газу. Рим активізує зусилля з використання альтернативних потоків після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Драгі поїде з делегацією, в яку, як очікується, увійдуть глава італійської енергетичної групи Eni, міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо і міністр енергетичного переходу Роберто Чинголані, повідомило джерело в уряді.

Італія, яка отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, щосили намагається диверсифікувати свою структуру енергопостачання в міру ескалації війни Росії проти України.

Алжир є другим за величиною постачальником газу в Італію, а по трубопроводу Transmed Алжирський газ доставляється до італійських берегів з 1983 року. Його добова потужність становить понад 110 млн кубометрів, але в даний час транспортується менше 60 млн кубометрів.

Зростання внутрішнього споживання, брак інвестицій і політична нестабільність, в тому числі закриття трубопроводу в Іспанію через суперечку з Марокко, обмежують Алжирський експорт.

Але минулого року італійський імпорт зріс на 76% до 21,2 млрд кубометрів - 29% від загального обсягу потоків. Рим заявив, що сподівається отримати ще 9 млрд кубометрів газу з цієї північноафриканської країни.

"Драгі підпише інституційну угоду між країнами, а потім Eni і Sonatrach завершать технічні аспекти", - сказало джерело.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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