Туреччина на річницю анексії Криму пообіцяла підтримувати Україну

Туреччина продовжить підтримувати територіальну цілісність України

Турция продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины после аннексии Крыма в 2014 году. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции к пятой годовщине аннексии, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

В сообщении турецкий МИД подчеркнул, что пять лет назад Россия организовала незаконный референдум в Крыму, по итогам которого состоялась аннексия полуострова. Анкара не признает аннексию Крыма и продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Кроме того, особое внимание в обращении уделено крымским татарам.

"Крымские татары должны жить на своей исторической родине в мире и безопасности, чтобы сохранить свои исторические корни", - говорится в заявлении МИД Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины направил ноту протеста в связи с визитом делегации Государственной думы РФ в оккупированный Крым.

На специальном заседании в Совете безопасности ООН, посвященном пятилетию российской аннексии Крыма, Украина предложила лишить Россию права вето.