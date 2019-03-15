МЗС України направив ноту протесту Росії

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з візитом делегації Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації до окупованого Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС-України.

У прес-службі заявили, що цей та інші подібні "візити" є подальшими кроками з легітимізації спроби незаконної анексії Криму.

"Саме руйнівна та безвідповідальна політика російської окупаційної влади протягом п’яти років призвела до істотного загострення економічних, соціальних, гуманітарних і екологічних проблем на півострові", - йдеться у повідомленні.

МЗС заявил, що чергове відвідання російськими посадовими Криму є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету України, міжнародного права, Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

"Міністерство закордонних справ України вчергове заявляє, що вся відповідальність за ці та інші міжнародно-протиправні діяння покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права. Міністерству закордонних справ Російської Федерації направлено ноту протесту", - йдеться у заяву.

Також МЗС України засудив приїзд французьких депутатів до Криму на річницю анексії. "Порушники притягатимуться до відповідальності відповідно до законодавства України", - сказано в заяві.

Нагадаємо, група французьких політиків на чолі з екс-депутатом парламенту Франції Тьєррі Маріані прилетить 13 березня в окупований Крим, щоб взяти участь у заходах до п'ятиріччя анексії півострова. Повідомлялось, що також президент РФ Володимир Путін може відвідати півострів.