Україна пропонує позбавити Росію права вето в Радбезі ООН

Фото: засідання Радбезу ООН (GettyImages)

Кислиця наголошує, що Росія блокує початок миротворчих сил на Донбасі

Україна пропонує позбавити Росію права вето під час обговоренні в Раді безпеки ООН питань, що стосуються російської агресії проти України.Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на спеціальному засіданні в Раді Безпеки ООН, присвяченому п'ятиріччю російської анексії Криму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У своєму виступі Кислиця процитував слова президента України Петра Порошенка про те, що "настав час, щоб Росію поставили на місце".

"На наш погляд, виконання статті 27 статуту, в якій мовиться, що член Ради безпеки, який є стороною в суперечці, має утримуватися від голосування, так само актуальне, як і було раніше. Ми вважаємо, що франко-мексиканська ініціатива щодо призупинення дії вето в контексті масштабних злодіянь - це крок у правильному напрямку, в загальному контексті зусиль з реформування Ради безпеки. Якби держава-агресор не володіла правом вето, вже були б миротворчі сили з повноцінним мандатом Ради безпеки на всіх окупованих територіях, включаючи українсько-російський кордон", - заявив Кислиця.

Нагадаємо, сьогодні відбувається спецзасідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Криму, в якому беруть участь, крім українських дипломатів, лідери кримськотатарського народу та донька військовополоненого моряка Ольга Оприско.

РБК-Україна писало, що в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини наголошується, що захоплені в Керченській протоці українські моряки в РФ вважаються військовополоненими.