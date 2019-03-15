ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна пропонує позбавити Росію права вето в Радбезі ООН

Новини » Політика    15.03.2019 - 18:04
Україна пропонує позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Фото: засідання Радбезу ООН (GettyImages)

Кислиця наголошує, що Росія блокує початок миротворчих сил на Донбасі

Україна пропонує позбавити Росію права вето під час обговоренні в Раді безпеки ООН питань, що стосуються російської агресії проти України.Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на спеціальному засіданні в Раді Безпеки ООН, присвяченому п'ятиріччю російської анексії Криму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

У своєму виступі Кислиця процитував слова президента України Петра Порошенка про те, що "настав час, щоб Росію поставили на місце".

"На наш погляд, виконання статті 27 статуту, в якій мовиться, що член Ради безпеки, який є стороною в суперечці, має утримуватися від голосування, так само актуальне, як і було раніше. Ми вважаємо, що франко-мексиканська ініціатива щодо призупинення дії вето в контексті масштабних злодіянь - це крок у правильному напрямку, в загальному контексті зусиль з реформування Ради безпеки. Якби держава-агресор не володіла правом вето, вже були б миротворчі сили з повноцінним мандатом Ради безпеки на всіх окупованих територіях, включаючи українсько-російський кордон", - заявив Кислиця.

Нагадаємо, сьогодні відбувається спецзасідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Криму, в якому беруть участь, крім українських дипломатів, лідери кримськотатарського народу та донька військовополоненого моряка Ольга Оприско. 

РБК-Україна писало, що в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини наголошується, що захоплені в Керченській протоці українські моряки в РФ вважаються військовополоненими.

 

США розширили санкції антиросійські У списку спостерігачів ОБСЄ на вибори в Україні потрапили 24 росіянина
Новини України ООНРосійська Федераціявето
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся