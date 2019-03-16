Туреччина на річницю анексії Криму пообіцяла підтримувати Україну

Фото: глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)

Туреччина продовжить підтримувати територіальну цілісність України

Туреччина продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України після анексії Криму в 2014 році. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Туреччини до п'ятої річниці анексії, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

В повідомленні турецький МЗС підкреслив, що п'ять років тому Росія організувала незаконний референдум в Криму, за підсумками якого відбулася анексія півострова. Анкара не визнає анексію Криму і продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Крім того, особливу увагу у зверненні приділено кримським татарам.

"Кримські татари мають жити на своїй історичній батьківщині в мирі і безпеці, щоб зберегти своє історичне коріння", - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України направив ноту протесту у зв'язку з візитом делегації Державної думи РФ до окупованого Криму.

На спеціальному засіданні в Раді безпеки ООН, присвяченому п'ятиріччю російської анексії Криму, Україна запропонувала позбавити Росію права вето.