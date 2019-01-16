Порошенко заявив про припинення танкових обстрілів на Донбасі після отримання "Джавелінів"

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Минулого року США надали Україні протитанкові комплекси "Джавелін"

Президент України Петро Порошенко заявив про припинення танкових обстрілів на Донбасі після отримання Україною американських "Джавелінів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

За словами Порошенка, Україна за три роки налагодила ефективну співпрацю з країнами НАТО, зокрема у напрямку отримання озброєння. Так, минулого року США надали Україні протитанкові комплекси "Джавелін".

"Що трапилось після того, як ми отримали "Джавеліни"? Дуже просто - російські танкісти відмовлялися сідати в танки і виїжджати на лінію зіткнення. І за статистикою ми більше не маємо танкових обстрілів. І це (отримання "Джавелінів", - ред.) зберегло життя сотням українських воїнів, сотням українських героїв", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що американські протитанкові комплекси "Джавеліни" будуть використовувати на Донбасі лише в разі повномасштабного наступу бойовиків.

Крім того, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявляв, що Україна зможе використовувати "Джавеліни" у випадку, якщо Росія почне танковий наступ.