Туреччина не передаватиме зенітні комплекси С-400 Україні, - МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини, Мевлют Чавушоглу, відповів на пропозиції щодо передачі комплексів С-400 Україні. За його словами про це не може бути й мови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
Міністр закордонних справ Туреччини висловився з приводу ідеї про передачу Україні зенітних комплексів С-400.
"Про передачу С - 400 Україні не може бути й мови", - заявив Чавушоглу.
Він додав, що Туреччина в цій ситуації виступає в ролі посередника. І в ситуації, що склалася повинна залишатися нейтральною.
"Наша робота полягає в тому, щоб допомогти обом сторонам вирішити це питання. Зрештою, вирішувати будуть Зеленський і Путін. Ми хочемо зібрати їх разом."- сказав міністр.
Відзначимо, що раніше Ердоган висловився про передачу комплексів Україні.
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