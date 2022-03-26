Турция не будет передавать зенитные комплексы С-400 Украине, - МИД Турции

Министр иностранных дел Турции, Мевлют Чавушоглу, ответил на предложения по передаче комплексов С-400 Украине. По его словам об этом не может быть и речи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

Министр иностранных дел Турции высказался по поводу идеи о передаче Украине зенитных комплексов С-400.

"О передаче С-400 Украине не может быть и речи", - заявил Чавушоглу.

Он добавил, что Турция в этой ситуации выступает в роли посредника. И в сложившейся ситуации должна оставаться нейтральной.

"Наша работа заключается в том, чтобы помочь обеим сторонам решить этот вопрос. В конце концов, решать будут Зеленский и Путин. Мы хотим собрать их вместе." - сказал Министр.