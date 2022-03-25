Ердоган про передачу С-400 Україні: це наша власність
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував пропозицію Сполучених Штатів про те, щоб Туреччина передала Україні зенітні ракетні системи великої і середньої дальності С-400, куплені у Росії. За його словами, системи це власність Анкари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.
"Соми знаходимося в тій же точці, про яку ми говорили в першу чергу, що ця справа для нас закрита щодо С-400. питання Для нас закрите", - заявив Ердоган.
Нагадаємо, раніше у Туреччині назвали" досить нереалістичною " ідею передачі комплексів С - 400 Україні.
Наприкінці минулого року президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про плани закупити у Росії другу партію ЗРК С-400 незважаючи на загрозу санкцій з боку США.
Після чого США обговорювали з Туреччиною можливість передачі Україні російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф". Неофіційні переговори пройшли минулого місяця.
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