Ердоган про передачу С-400 Україні: це наша власність

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував пропозицію Сполучених Штатів про те, щоб Туреччина передала Україні зенітні ракетні системи великої і середньої дальності С-400, куплені у Росії. За його словами, системи це власність Анкари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.