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Туреччина будує стіну на кордоні з Іраном через афганських біженців

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Туреччина, Вівторок 17 серпня 2021 10:35
Туреччина будує стіну на кордоні з Іраном через афганських біженців Фото:
Автор: РБК-Україна

Туреччина зводить 295-кілометрову на кордоні з Іраном, щоб врятуватися від біженців з Афганістану

Про це пише РБК-Україна з посиланням з посиланням на AFP.

Повідомляється, що на даний момент ведеться будівництво 5-кілометрової ділянки, але Туреччина має намір побудувати 295-кілометрову стіну на своєму іранському кордоні.

Слід додати, що Туреччина звела схожу огорожу на кордоні з Сирією.

Нагадаємо, що американський вантажний літак C-17 Globemaster III ВПС Штатів евакуював з Кабула 640 афганців.

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