Туреччина будує стіну на кордоні з Іраном через афганських біженців
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Туреччина зводить 295-кілометрову на кордоні з Іраном, щоб врятуватися від біженців з Афганістану
Про це пише РБК-Україна з посиланням з посиланням на AFP.
Повідомляється, що на даний момент ведеться будівництво 5-кілометрової ділянки, але Туреччина має намір побудувати 295-кілометрову стіну на своєму іранському кордоні.
Слід додати, що Туреччина звела схожу огорожу на кордоні з Сирією.
Нагадаємо, що американський вантажний літак C-17 Globemaster III ВПС Штатів евакуював з Кабула 640 афганців.