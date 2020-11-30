ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Туреччина безкоштовно вакцинуватиме населення від COVID-19, - Ердоган

Автор: Дмитро Левицький

Туреччина буде безкоштовно вакцинувати своє населення від коронавірусу, як тільки отримає зареєстровану вакцину. В Анкарі сподіваються, що вакцинація почнеться вже наступного місяця.

Популярні новини

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на прес-конференції 30 листопада.

За його словами, Туреччина домовилася про закупівлю 50 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

"Наші громадяни зможуть отримати вакцину безкоштовно. Сподіваюся, наступного місяця почнеться вакцинація медичних робітників", - наголосив турецький лідер.

Нагадаємо, до цього Ердоган розраховував, що вакцинація населення Туреччини почнеться вже в грудні цього року. Він розповів, що вже скоро в Туреччині з'явиться власна вакцина від COVID-19.

Також РБК-Україна писало, Сполучені Штати Америки можуть почати вакцинацію населення від коронавірусу до Різдва. До цього часу, як очікується, у США будуть зареєстровані вакцини компаній Pfizer і Moderna.

Крім того, Австрія може почати вакцинацію від коронавірусу в січні 2020 року. Австрія отримає 24 мільйони доз вакцини.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТурцияВакцинаРеджеп Тайіп ЕрдоганКоронавірус