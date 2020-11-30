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Турция будет бесплатно вакцинировать население от COVID-19, - Эрдоган

Автор: Дмитрий Левицкий

Турция будет бесплатно вакцинировать свое население от коронавируса, как только получит зарегистрированную вакцину. В Анкаре надеются, что вакцинация начнется уже в следующем месяце.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 30 ноября.

По его словам, Турция договорилась о приобретении 50 миллионов доз вакцины от COVID-19.

"Наши граждане смогут получить вакцину бесплатно. Надеюсь, в следующем месяце начнется вакцинация медицинских работников", - подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, до этого Эрдоган рассчитывал, что вакцинация населения Турции начнется уже в декабре этого года. Он рассказал, что уже скоро в Турции появится собственная вакцина от COVID-19.

Также РБК-Украина писало, Соединенные Штаты Америки могут начать вакцинацию населения от коронавируса до Рождества. К этому времени, как ожидается, в США будут зарегистрированы вакцины компании Pfizer и Moderna.

Кроме того, Австрия может начать вакцинацию от коронавируса в январе 2020 года. Австрия получит 24 миллиона доз вакцины.

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Новости Украины ТурцияВакцинаРеджеп Тайип ЭрдоганКоронавирус