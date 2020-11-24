ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Австрія почне вакцинацію проти коронавірусу в січні

Відень, Вівторок 24 листопада 2020 12:03
Австрія почне вакцинацію проти коронавірусу в січні
Фото: вакцина від COVID-19 (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

Австрія планує на початку січня почати процес вакцинації проти коронавірусу. Підготовка стратегії і логістики вакцинації вже завершені.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер, передає The Local.

Згідно з планом вакцинації Євросоюзу, в Австрії буде доступно 24 мільйони доз вакцини.

"У січні у нас буде кілька сотень тисяч доз. Відповідна логістика знаходиться у стадії підготовки. Твердження (вакцини - ред.) на ринку визначає фактичний старт", - сказав Аншобер.

За його словами, в січні будуть проведені сотні тисяч вакцинацій, "якщо не станеться щось неймовірне".

Водночас канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що в середу, 25 листопада, буде представлений детальний план вакцинації в країні, який "поверне Австрію на шлях повернення до нормального життя".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що для подолання епідемії COVID-19 необхідно провести вакцинацію більш ніж 70% населення.

Також повідомлялося, що експерти прогнозують, що тривалість ефекту вакцини буде щонайменш рік.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство АвстріяВакцинаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся