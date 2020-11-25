Туреччина розраховує почати вакцинацію від COVID-19 в грудні

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган (РБК-Україна)

Туреччина має намір почати вакцинацію від COVID-19 вже в грудні 2020 року. При цьому на підході вакцина турецького виробництва.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає haberler.com.

"Ми сподіваємося, що наступного місяця зможемо провести перші застосування вакцини", - заявив Ердоган і додав, що на сьогодні триває розробка турецької вакцини.

За його словами, вчені і медики вже підійшли до важливого моменту.

"Плануємо довести нашу вакцину до рівня заявки не пізніше квітня. Ми думаємо запропонувати вакцину, яку ми розробили, на благо всього людства", - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що поява вакцин дає надію у війні проти вірусу. При цьому вакцина повністю не зупинить пандемію СОVID-19.

Крім того, стало відомо, що Австрія почне вакцинацію проти коронавірусу в січні. Згідно плану вакцинації Євросоюзу, в Австрії буде доступно 24 мільйони доз вакцини.