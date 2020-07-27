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Польща виходить зі Стамбульської конвенції

Понеділок 27 липня 2020 18:09
Польща виходить зі Стамбульської конвенції
Фото: Збігнєва Зебро (flickr.com/premierrp)
Автор: РБК-Україна

За словами міністра юстиції Збігнєва Зебро, Стамбульська конвенція містить шкідливі ідеологічні положення

У понеділок, 27 липня, Міністерство юстиції Польщі подало офіційний запит в Міністерстві у справах сім'ї, праці і соціальної політики про початок виходу країни зі Стамбульської конвенції. За словами міністра юстиції Збігнєва Зебро, Стамбульська конвенція містить шкідливі ідеологічні положення.

Про це повідомляє Polskie Radio.

"Сьогодні я подав офіційну заяву міністра сім'ї, праці і соціальної політики, яке Міністерство має право ініціювати як формальний процес, пов'язаний з припиненням дії Стамбульської конвенції", - заявив Зебро.

Раніше міністр заявляв, що польське законодавство є зразковим, коли мова йде про стандарти захисту жінок від насильства. При цьому він зазначав, що в конвенції немає рішень щодо захисту жінок, які б Польща не виконала.

Зазначимо, що Стамбульська конвенція є міжнародною угодою Ради Європи, спрямованим проти насильства щодо жінок та домашнього насильства.

Уряд Польщі підписав Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - у 2015 році.

Нагадаємо, Стамбульська конвенція набула чинності в Хорватії та Греції.

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