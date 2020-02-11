У Китаї назвали, коли може закінчитися спалах коронавіруса

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Епідемія повинна досягти піку до кінця лютого

У Китаї очікують, що спалах нового коронавіруса має завершитися у квітні. Про це заявив провідний консультант китайського уряду щодо кризи пов'язаній зі спалахом коронавіруса Чжун Наньшань, передає Reuters.

За словами експерта, пік епідемії повинен настати в середині або наприкінці лютого, після чого відбудеться зниження захворюваності новим вірусом.

"Я сподіваюся, що цей спалах може закінчитися приблизно у квітні. Хоча ми не знаємо, чому це так заразливе, що є великою проблемою", - зазначив Чжун.

Він зазначив, що на даний момент в провінції Гуандун і Чжецзян спостерігається зниження захворюваності, що є "хорошим сигналом". При цьому Чжун виступив зі словами критики на адресу місцевої влади Уханя, який став епіцентром поширення нового вірусу.

"Місцевий уряд, місцеві органи охорони здоров'я повинні нести відповідальність за це. Їх робота не була виконана добре", - заявив радник китайського уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський коронавірус може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення. Експерти вважають, що кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус приблизно 2,5 людям.

Зазначимо, станом на 11 лютого, кількість жертв коронавіруса в Китаї збільшилася до 1016 осіб, число випадків зараження досягло 42638. При цьому 3996 людина одужали і були виписані з лікарні.