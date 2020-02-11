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Коронавірус може заразити до 60% населення Землі, - The Guardian

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 13:31
Коронавірус може заразити до 60% населення Землі, - The Guardian
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Епідеміолог з Гонконгу попереджає про ризики поширення коронавіруса

Коронавірус з Китаю може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення. Про це пише британське видання The Guardian.

Видання наводить думку одного з головних епідеміологів Гонконгу Габріеля Леунв, який відреагував на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я про "верхівку айсберга" в контексті ситуації з поширенням коронавірусу.

За словами Леунв, більшість експертів вважають, що кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус вірус приблизно 2,5 людям. Передбачається, що "рівень атаки" може досягти 60-80%.

"60% населення світу - це страшна, велика цифра", - заявив Леун перед тим, як відправитися на зустріч експертів ВООЗ у Женеві.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що на сьогодні на наявність коронавірусу в Україні перевіряють п'ять осіб.

За станом на 11 лютого від коронавірусу вже померли більше тисячі людей. При цьому одужали майже 4 тисячі людей, яким поставили діагноз пневмоня, викликана новим різновидом коронавірусу.

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