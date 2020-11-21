У Туреччині заявили про готовність військових для відправки в Азербайджан

Міністр оборони Туреччини Хулуси Акар заявив, що військовослужбовці країни готові для відправлення в Азербайджан. Поки не відомо скільки саме турецьких військових вирушать в країну.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Туреччини.

"Найближчим часом наші солдати вирушать в Азербайджан виконувати свій обов'язок. Сухопутні війська завершили підготовку", - заявив Акар.

Нагадаємо, 17 листопада парламент Туреччини схвалив пропозицію президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана про відправку турецьких військових в Азербайджан.

За умовами мирних угод, на території Нагірного Карабаху, яка не передана Азербайджану, буде діяти російська миротворча місія. Також буде працювати моніторинговий центр Росії і Туреччини, який буде контролювати дотримання перемир'я.

Раніше стало відомо, що Азербайджан дозволив Вірменії відтермінувати виведення військ з одного району в Карабасі.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписана угода про припинення війни в Нагірному Карабасі не передбачає вирішення територіального питання.