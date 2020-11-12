Пашинян заявив, що питання Карабаху не вирішено

Фото: Нікол Пашинян (facebook.com nikol pashinyan)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписана угода з РФ і Азербайджаном щодо припинення війни в Нагірному Карабасі не передбачає вирішення територіального питання. Його позиція щодо Арцаха залишається незмінною.

Про це Нікол Пашинян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Цим документом не передбачено змістовне вирішення питання, а всього лише передбачається припинення військових дій. Питання Карабаху як було невирішеним, так і залишається невирішеним, і ще належить робота", - сказав він.

Пашинян знову пояснив, що угода була підписана через побоювання потрапити в оточення 25 тисяч військових Азербайджану.

"Коли створюється ситуація, коли військовослужбовець не може впливати на ситуацію, то не він має гинути в ім'я батьківщини, а батьківщина повинна йти на жертви в ім'я солдата. З цим розумінням я підписав цей сумнозвісний документ", - сказав прем'єр-міністр Вірменії.

Він також зазначив, що в тилу вже не було боєздатних сил, які могли б вплинути на ситуацію в зоні бойових дій.

Нагадаємо, 9 листопада Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії щодо припинення війни в Нагірному Карабасі.

Після цього в Єревані почалися масові протести, учасники якого вимагають відставки Пашиняна. Правоохоронці вже затримали 129 осіб.

Крім того, у Вірменії правоохоронці вже затримали 10 опозиційних лідерів, яких звинувачують в організації масових акцій протесту в Єревані.