Азербайджан дозволив Вірменії відстрочити виведення військ з одного району в Карабасі

Фото: військова техніка Вірменії (twitter.com/Karabakh_MoD)

Вірменія звернулася до Азербайджану з проханням відстрочити термін виведення військ і цивільного населення з Кельбаджарського району в зв'язку з завантаженістю дороги. Азербайджан дав відстрочку до 25 листопада.

Про це заявив завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв, передає Sputnik Азербайджан.

"З огляду на завантаженість єдиної дороги з Кельбаджара до Вірменії і погодні умови, Азербайджан відповів на прохання Вірменії згодою", - заявив Гаджієв.

При цьому вихід військ і населення з Агдамського і Лачинського районів буде проводитися згідно з планом - до 20 листопада та 1 грудня відповідно.

Раніше РБК-Україна писало, що з Кельбаджара на дорозі, що веде з Нагірного Карабаху до Вірменії, утворився затор в кілька кілометрів.

Нагадаємо, на початку тижня Вірменія, Азербайджан і Росія підписали угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Згідно з домовленостями по Карабаху, Вірменія повинна була вивести свої війська і населення з Кельбаджарського району до 15 листопада.