ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Опубліковано карту розміщення миротворців РФ в Нагірному Карабасі

Степанакерт, Четвер 12 листопада 2020 15:42
Опубліковано карту розміщення миротворців РФ в Нагірному Карабасі
Фото: російські військові (structure.mil.ru)
Автор: РБК-Україна

Для підтримки миру в Нагірному Карабасі розмістять 16 спостережних постів з миротворцями з Російської Федерації. Сама територія буде розділена на дві зони відповідальності.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на карту російського Міноборони.

Повідомляється, що територію, яка не буде передана Азербайджану за умовами мирної угоди, розділять на зони відповідальності "Північ" і "Південь". При цьому миротворці будуть патрулювати за двома маршрутами. А вздовж Лачинського коридору, який з'єднує Вірменію з Степанакертом та іншими районами, розмістять тимчасові пункти.

Розміщення мотострілкових миротворчих батальйонів планується в Степанакерті і Мардакерті.

Опубліковано карту розміщення миротворців РФ в Нагірному Карабасі

Фото: карта розміщення миротворців РФ

Зазначимо, на цій карті вже враховано, що за умовами мирних угод, Азербайджану відходять Лачинський і Кельбаджарьский райони. Агдамський район буде переданий до 1 грудня, тому він поки входить в зону миротворчої операції.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписана угода про припинення війни в Нагірному Карабасі не передбачає вирішення територіального питання.

РБК-Україна писало, що в зоні конфлікту будуть розміщені російські миротворці з бронетехнікою і стрілецькою зброєю.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Російська ФедераціямиротворцыНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся