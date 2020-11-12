Опубліковано карту розміщення миротворців РФ в Нагірному Карабасі

Фото: російські військові (structure.mil.ru)

Для підтримки миру в Нагірному Карабасі розмістять 16 спостережних постів з миротворцями з Російської Федерації. Сама територія буде розділена на дві зони відповідальності.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на карту російського Міноборони.

Повідомляється, що територію, яка не буде передана Азербайджану за умовами мирної угоди, розділять на зони відповідальності "Північ" і "Південь". При цьому миротворці будуть патрулювати за двома маршрутами. А вздовж Лачинського коридору, який з'єднує Вірменію з Степанакертом та іншими районами, розмістять тимчасові пункти.

Розміщення мотострілкових миротворчих батальйонів планується в Степанакерті і Мардакерті.

Фото: карта розміщення миротворців РФ

Зазначимо, на цій карті вже враховано, що за умовами мирних угод, Азербайджану відходять Лачинський і Кельбаджарьский райони. Агдамський район буде переданий до 1 грудня, тому він поки входить в зону миротворчої операції.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписана угода про припинення війни в Нагірному Карабасі не передбачає вирішення територіального питання.

РБК-Україна писало, що в зоні конфлікту будуть розміщені російські миротворці з бронетехнікою і стрілецькою зброєю.