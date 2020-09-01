У Туреччині затримали одного з ватажків ІДІЛ

У Туреччині правоохоронці затримали одного з ватажків терористичного угрупування "Ісламська держава". Під час обшуку у бойовика був виявлений план підривної діяльності.

Про це повідомляє The New Yourk Times.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що "був заарештований так званий емір терористичної організації ІД в Туреччині". Сойлу також подякував і привітав сили безпеки республіки, проте не назвав деталі спецоперації.

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці затримали в Житомирі члена терористичної організації "Ісламська держава".

Також Україна екстрадувала в Грузію одного з ключових керівників терористичного угруповання "Ісламська держава"

Крім того, іранська розвідка заявила про затримання наступника ліквідованого ватажка ІД Аль-Багдаді, але інфомацію так і не підтвердили.