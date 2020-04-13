У Туреччині ввели нові правила для громадського транспорту

У двох найбільших містах Туреччини - Стамбулі і Анкарі - ввели нові правила користування громадським транспортом для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє Huriyet.

Так, тепер в громадському транспорті водії та пасажири зобов'язані носити захисні маски під час поїздки. При цьому наголошується, що пасажирам, у яких немає масок, вхід в транспорт заборонений.

Також деякі

Крім того, для того, щоб дотримувати дистанцію між пасажирами, транспортний засіб буде заповнений лише на 50%. При цьому кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць у транспорті. Також міські адміністрації постановили, що пасажири зобов'язані сидіти на місцях біля вікна, а біля проходу - повинні залишатися порожніми.

Також зазначається, що тих, хто не буде дотримуватися нововведених правил, будуть штрафувати.

Нагадаємо, президент Туреччини Реждеп Тайіп Ердоган оголосив про посилення карантинних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Вводиться комендантська година, який забороняє особам молодше 20 років залишати будинок.

Раніше в Туреччині випробували вакцину від Covid-19 на тварин і у них виробилися антитіла.