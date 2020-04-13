В Турции ввели новые правила для общественного транспорта

В двух крупнейших городах Турции - Стамбуле и Анкаре - ввели новые правила пользования общественным транспортом для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает Huriyet.

Так, теперь в общественном транспорте водители и пассажиры обязаны носить защитные маски во время поездки. При этом отмечается, что пассажирам, у которых нет масок, вход в транспорт запрещен.

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Кроме того, для того, чтобы придерживать дистанцию между пассажирами, транспортное средство будет заполнено лишь на 50%. При этом число пассажиров не должно превышать количество сидячих мест в транспорте. Также городские администрации постановили, что пассажиры обязаны сидеть на местах у окна, а у прохода - должны оставаться пустыми.

Также отмечается, что тех, кто не будет придерживаться нововведенных правил, будут штрафовать.

Напомним, президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса в стране. Вводится комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет покидать дом.

Ранее в Турции испытали вакцину от Covid-19 на животных и у них выработались антитела.