У Туреччині знову вводять комендантську годину у вихідні

Уряд Туреччини прийняв рішення знову ввести комендантську годину у вихідні дні на території країни. Він буде діяти протягом місяця Рамадан.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Anadolu.
"(вечеря під час священного для мусульман місяця Рамадан, - ред.) і сухур (ранкова трапеза, - ред.)
При цьому Ердоган зазначив, що комендантська година в будні дні буде діяти з 21:00 до 5:00.
Також турецький лідер заявив, що ресторани і кафе будуть працювати з обмеженнями. Їм буде дозволено продавати їжу на винос.
Зазначимо, що Рамадан відзначається з 13 квітня по 12 травня.
Нагадаємо, на початку березня в провінціях Туреччини з низьким і середнім рівнем ризику зараження на коронавірус скасували комендантську годину у вихідні.
Як заявив лідер Туреччини, в провінціях з високим рівнем ризику зараження COVID-19 комендантську годину "триватиме деякий час".
Він також додав, що в провінціях з низьким і середнім рівнем ризику поновлюється очне навчання, в тому числі в середніх і старших класах шкіл.