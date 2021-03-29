У Туреччині знову вводять комендантську годину у вихідні

"(вечеря під час священного для мусульман місяця Рамадан, - ред.) і сухур (ранкова трапеза, - ред.)

При цьому Ердоган зазначив, що комендантська година в будні дні буде діяти з 21:00 до 5:00.

Також турецький лідер заявив, що ресторани і кафе будуть працювати з обмеженнями. Їм буде дозволено продавати їжу на винос.

Зазначимо, що Рамадан відзначається з 13 квітня по 12 травня.