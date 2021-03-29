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У Туреччині знову вводять комендантську годину у вихідні

Автор: РБК-Україна

Уряд Туреччини прийняв рішення знову ввести комендантську годину у вихідні дні на території країни. Він буде діяти протягом місяця Рамадан.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Anadolu.

"(вечеря під час священного для мусульман місяця Рамадан, - ред.) і сухур (ранкова трапеза, - ред.)

При цьому Ердоган зазначив, що комендантська година в будні дні буде діяти з 21:00 до 5:00.

Також турецький лідер заявив, що ресторани і кафе будуть працювати з обмеженнями. Їм буде дозволено продавати їжу на винос.

Зазначимо, що Рамадан відзначається з 13 квітня по 12 травня.

Нагадаємо, на початку березня в провінціях Туреччини з низьким і середнім рівнем ризику зараження на коронавірус скасували комендантську годину у вихідні.

Як заявив лідер Туреччини, в провінціях з високим рівнем ризику зараження COVID-19 комендантську годину "триватиме деякий час".

Він також додав, що в провінціях з низьким і середнім рівнем ризику поновлюється очне навчання, в тому числі в середніх і старших класах шкіл.

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