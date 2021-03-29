В Турции вновь вводят комендантский час в выходные

"(ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан, - ред.) и сухур (утренняя трапеза, - ред.)

При этом Эрдоган отметил, что комендантский час в будние дни будет по-прежнему действовать с 21:00 до 5:00.

Также турецкий лидер заявил, что рестораны и кафе будут работать с ограничениями. Им будет разрешено продавать еду на вынос.

Отметим, что Рамадан отмечается с 13 апреля по 12 мая.