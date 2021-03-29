В Турции вновь вводят комендантский час в выходные

Правительство Турции приняло решение вновь ввести комендантский час в выходные дни на территории страны. Он будет действовать в течение месяца на Рамадан.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
"(ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан, - ред.) и сухур (утренняя трапеза, - ред.)
При этом Эрдоган отметил, что комендантский час в будние дни будет по-прежнему действовать с 21:00 до 5:00.
Также турецкий лидер заявил, что рестораны и кафе будут работать с ограничениями. Им будет разрешено продавать еду на вынос.
Отметим, что Рамадан отмечается с 13 апреля по 12 мая.
Напомним, в начале марта в провинциях Турции с низким и средним уровнем риска заражения коронавирусом отменили комендантский час по выходным дням.
Как заявил лидер Турции, в провинциях с высоким уровнем риска заражения COVID-19 комендантский час "продлится некоторое время".
Он также добавил, что в провинциях с низким и средним уровнем риска возобновляется очное обучение, в том числе в средних и старших классах школ.