Туреччина має намір побудувати космодром і відправити до Місяця космічний апарат

Також президент оголосив, що фінальною метою програми є відправка громадянина Туреччини в космос.

"Наша головна і найважливіша з Національної космічної програми, це вперше дістатися до Місяця на 100-ту річницю заснування нашої республіки", - заявив він.

Ердоган згадав про плани країни запускати нові супутники для військових і цивільних потреб і розвивати систему супутникової навігації, працювати над отриманням за допомогою супутників метеорологічних даних і над поліпшенням стеження за космічними об'єктами з Землі.