ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Туреччина має намір побудувати космодром і відправити до Місяця космічний апарат

Новость на русском → Анкара, Середа 10 лютого 2021 10:51
Туреччина має намір побудувати космодром і відправити до Місяця космічний апарат Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Анкара в рамках розвитку космічної галузі планує до 2023 року надіслати до Місяця космічний апарат, який приземлиться на ній. Туреччина має намір у рамках міжнародного співробітництва побудувати космодром.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє видання Sabah.

Також президент оголосив, що фінальною метою програми є відправка громадянина Туреччини в космос.

"Наша головна і найважливіша з Національної космічної програми, це вперше дістатися до Місяця на 100-ту річницю заснування нашої республіки", - заявив він.

Ердоган згадав про плани країни запускати нові супутники для військових і цивільних потреб і розвивати систему супутникової навігації, працювати над отриманням за допомогою супутників метеорологічних даних і над поліпшенням стеження за космічними об'єктами з Землі.

Нагадаємо, космічний зонд "Надія" Об'єднаних Арабських Еміратів успішно вийшов на орбіту Марса. ОАЕ продовжують свою першу космічну місію на Марс.

Зазначимо, Україна планує до кінця року вивести в космос власний супутник.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Турция космос
NEWS
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
Київ засипало снігом. У місті введено оперативне положення для транспорту
DAILY
Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи