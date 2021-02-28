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Туреччина планує здійснити місію на Місяць. Вже розробляється ракета

Новость на русском → Анкара, Неділя 28 лютого 2021 16:56
Туреччина планує здійснити місію на Місяць. Вже розробляється ракета Фото: запуск ракеті (pixabay)
Автор: Ігор Литвиненко

Туреччина розробляє власну ракету для здійснення місії на Місяць. Дана місія запланована на 2023 рік.

Про це заявив міністр промисловості і технологій Туреччини Мустафа Варанк, передає Anadolu.

За його словами, зараз компанія Delta V займається розробкою унікальної технології гібридних двигунів, які планують доставити місію на Місяць.

"Місію на Місяць планується реалізувати у два етапи - у 2023 та 2028 роках. В 2023 році ми маємо намір досягти Місяця, використовуючи власні національні та оригінальні технології. В рамках першого етапу проекту ми зробимо жорстку посадку на Місяць. Перший запуск на навколоземну орбіту ми здійснимо при співпраці з міжнародними компаніями. Однак наш космічний апарат на Місяць буде доставлений за допомогою запуску на навколоземну орбіту нашої унікальної національної ракети", - сказав Варанк.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомляв, що в рамках розвитку космічної галузі планує відправка місії на Місяць і будівництво космодрому.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував завершення будівництва і відправлення в космос українського супутника.

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