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У Чернівецькій області на вихідні посилили обмеження

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 03:49
У Чернівецькій області на вихідні посилили обмеження
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Мешканців області закликали не виходити з дому до понеділка

У Чернівецькій області ввели особливі карантинні обмеження на час вихідних у зв'язку із коронавірусом. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено у п'ятницю, 3 квітня, керівництвом ОДА і державною комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Було ухвалено рішення запровадити особливі карантинні обмеження для всіх мешканців Чернівецької області на пересування та перебування у громадських місцях. Буковинців закликають не покидати домівки із 13:00 суботи, 4 квітня, до 6:00 понеділка, 6 квітня", - зазначив Осачук.

Також він додав, що в області 3 квітня почав діяти особливий режим в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів.

"Через п’ять контрольно-пропускних пунктів станом на 20:00 на територію Буковини прибуло 127 вантажних автомобілів, які привезли продукти та промислові товари", - уточнив голова ОДА.

Загалом в області уже 202 випадки зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у медичних закладах Чернівецької області станом на 3 квітня перебуває 101 пацієнт, у 48 з них підтверджено коронавірус, решта - з підозрою. При цьому до обласної дитячої лікарні наразі госпіталізовано п’ятьох дітей. У трьох діагностовано коронавірус, у двох його підозрюють. Усі хворі почуваються добре.

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