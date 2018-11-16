Розслідування вбивства посла РФ Андрія Карлова завершено

Фото: посол Андрій Карлов (flickr.com/euronews)

Обвинувальний висновок представлено на затвердження прокуратури

Прокуратура завершила розслідування вбивства посла Росії Андрія Карлова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, обвинувальний висновок передано на затвердження прокуратурі Анкари. Справа буде направлена до суду в разі, якщо акт буде затверджений.

У рамках справи про вбивство російського посла раніше були заарештовані голова медіагрупи "Гуру" Хайреддін Айдинбаш, а також Мустафа Тимур Озкан, організатор виставки, на якій був убитий російський дипломат.

Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий 19 грудня 2016 року під час виступу на відкритті фотовиставки в Анкарі. Нападник - поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ - ліквідований. У МЗС РФ подію кваліфікували як теракт, Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею "Акт міжнародного тероризму". Посмертно Карлову було присвоєно звання героя Росії.

Нагадаємо, Карлова вбили 19 грудня 2016 року на церемонії відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі.

12 січня 2018 року в рамках розслідування вбивства посла Росії був виданий ордер на арешт ще одного підозрюваного. В Управлінні поліції Анкари розповіли про затримання колишнього співробітника Управління інформаційно-комунікаційних технологій Туреччини.

А 2 квітня турецька влада видала ордер на арешт опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена і ще семи осіб. Всіх їх запідозрили у причетності до вбивства російського посла.