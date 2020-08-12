У Шотландії зійшов з рейок пасажирський потяг, 3 загиблих і 6 постраждалих

Фото з місця аварії потяга (скріншот відео)

Це перша аварія поїзда зі смертельним наслідком з 2007 року

У середу, 12 серпня, в Шотландії зійшов з рейок пасажирський поїзд, ймовірно через штормову погоду. В результаті загинули три людини та шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Як наголошується, аварія сталася неподалік селища Стонхейвен. За словами місцевої влади, на це могла вплинути погана погода, яка спостерігалася в регіоні в останні дні. Точні причини аварії ще невідомі.

Головний інспектор залізниць Ян Проссер сказав, що інспектори були присутні на місці та брали участь у попередньому розслідуванні.

"Ми будемо працювати з іншими агентствами, включаючи служби екстреної допомоги, щоб точно з'ясувати, що сталося, і виявити причини цього трагічного інциденту", - сказав він.

Агентство відзначає, що серйозні аварії поїздів у Великобританії трапляються рідко. Остання аварія поїзда зі смертельним результатом сталося у 2007 році.

Вважається, що машиніст потягу знаходиться серед трьох загиблих, але офіційна ідентифікація тіла ще не проведено. Шість осіб були госпіталізовані, проте їх травми не вважаються серйозними.

Нагадаємо, раніше у Португалії швидкісний поїзд зіткнувся з машиною, в результаті як мінімум одна людина загинула і постраждали близько 50.