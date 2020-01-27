У Туреччині рятувальники визволили з-під завалів жінку з дворічною дитиною

Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Жінка з дитиною пробула під завалами 24 години

Турецькі рятувальники витягли матір та її 2,5-річну доньку з-під завалу, спричиненого потужним землетрусом. Відео порятунку опублікувало агентство Anadolu.

Зазначаєтьчя, що спершу рятувальники визволили дівчинку, а через чотири години – і її матір. Вони пробули під завалами 24 години.

Нагадаємо, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Епіцентр знаходився на глибині 10 кілометрів над землею. Землетрус відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адиямані і Самсуні. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Жертвами землетрусу стали 38 людей. Кількість постраждалих становить 594 людини, на цей момент у лікарнях залишаються 104 людини.

Також повідомлялося, що днями поблизу узбережжя островів Фіджі в південно-західній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 5,4. Землетрус стався на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися в Ракираки, Тавуа і Ба. Інформації про постраждалих або пошкодження не надходило. Також оголошувалося попередження про загрозу цунамі.

Крім цього 20 січня сильний землетрус стався в Індонезії. Землетрус силою 6,6 бала за шкалою Ріхтера стався в індонезійської провінції Північний Сулавесі. Відзначається, що попередження про цунамі не надходило.