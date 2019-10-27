У Туреччині повідомили про обстріл з боку курдів у Сирії

Міністерство оборони Туреччини повідомило про обстріл міста Рас-аль-Айн з боку збройних формувань курдів на північному сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними турецького міністерства, підконтрольна Туреччині частина міста Рас-Аль-Айн піддалася ракетно-мінометному обстрілу з боку курдських формувань.

В результаті обстрілу один турецький військовослужбовець загинув, ще 5 отримали поранення.

Нагадаємо. у четвер, 24 жовтня, в Туреччині також повідомляли про напад курдських формувань в районі сирійського міста Рас-аль-Айн. В Анкарі зазначали, що атака була проведена з використанням мінометів, безпілотників та легкого озброєння.

Того ж дня, 24 жовтня, курди звинуватили Туреччину у відновлення військових дій в Сирії. За повідомленням курдських загонів, турецькі військові у четвер здійснили наступ на три села в регіоні, прикордонному з "безпечною зоною".

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав курдські сили покинути прикордонні регіони. Він зазначив, що згідно з угодою про перемир'я в Сирії, курди повинні відвести сили від "безпечної зони".