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У Туреччині штам "Дельта" виявили в третині провінцій: найбільше захворілих у Стамбулі

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Анкара, Вівторок 29 червня 2021 18:26
У Туреччині штам "Дельта" виявили в третині провінцій: найбільше захворілих у Стамбулі Фото: у Туреччині штам коронавірусу "Дельта" виявили в третині провінцій (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МОЗ Туреччини зафіксувало понад 220 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта" у третині провінцій країни. Більша частина хворих новим варіантом covid-19 припадає на Стамбул.

Про це повідомив глава відомства Фахреттін Коджа, передає агентство Sabah.

Штам коронавірусу "Дельта" поширився в 26 провінції Туреччини. "Всього зафіксовано 224 зараження, з них 134 - в Стамбулі", - заявив Коджа.

Міністр також зазначив, що випадків COVID-19 варіанту "Дельта плюс" в країні поки не виявлено.

Глава відомства підкреслив, що на засіданні наукового комітету при МОЗ, яке заплановане на завтра, 30 червня, буде розглянуто питання про можливість скоротити інтервал введення другої дози вакцини компанії BioNTech. Крім того, буде обговорюватися застосування препарату для громадян країни старше 60 років.

Нагадаємо, станом на 23 червня в Туреччині зафіксували 134 випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта" в 16 провінціях.

Зазначимо, з 1 липня Туреччина призупиняє авіасполучення з шістьма країнами через поширення нових штамів коронавірусу.

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