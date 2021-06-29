В Турции штамм "Дельта" выявили в трети провинций: больше всего заболевших в Стамбуле
Минздрав Турции зафиксировал более 220 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта" в трети провинций страны. Больше половины заболевших новым вариантом COVID-19 приходится на Стамбул.
Об этом сообщил глава ведомства Фахреттин Коджа, передает агентство Sabah.
Штамм коронавируса "Дельта" распространился в 26 провинция Турции. "Всего зафиксировано 224 заражения, из них 134 - в Стамбуле", - заявил Коджа.
Министр также отметил, что случаев COVID-19 варианта "Дельта плюс" в стране пока не обнаружено.
Глава ведомства подчеркнул, что на заседании Научного комитета при Минздраве, которое запланировано на завтра, 30 июня, будет рассмотрен вопрос о возможности сократить интервал введения второй дозы вакцины компании BioNTech. Кроме того, будет обсуждаться применение препарата для граждан страны старше 60 лет.
Напомним, по состоянию на 23 июня в Турции зафиксировали 134 случая заражения штаммом коронавируса "Дельта" в 16 провинциях.
Отметим, с 1 июля Турция приостанавливает авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавируса.