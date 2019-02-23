У Туреччині відбувся рейд по домівках сотень військовослужбовців

Прокуратура звинувачує військових у зв'язках із рухом Фетхуллаха Гюлена

В Турции полиция в пятницу провела рейд по месту жительства сотен военнослужащих, подозреваемых в причастности к неудавшемуся военному перевороту в июле 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Прокуратура обвиняет военнослужащих в связях с движением бывшего мусульманского священнослужителя, проживающего в США, Фетхуллаха Гюлена.

Ранее турецкие власти возложили вину за попытку переворота на сторонников Гюлена, движение которого "Хизмет" имеет значительную поддержку в турецком обществе, в том числе в средствах массовой информации, полиции и судебной системе.

В то же время мировое сообщество видит в продолжающихся репрессиях против возможных участников переворота действия, направленные на подавление инакомыслия с стране.

Отмечается, что на этой неделе турецкие власти заключили под стражу нескольких журналистов и преподавателей вузов, а также обвиненного в организации мятежа общественного деятеля, который осужден на пожизненный срок.

Напомним, главная прокуратура Стамбула (Турция) выдала 295 ордеров на арест военнослужащих по подозрению в связях с FETO (так называемая террористическая организация Фетуллаха Гюлена).