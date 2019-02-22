У Туреччині видали майже 300 постанов на арешт військових

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Військові підозрюються у зв’язках із терористичною організацією Фетуллаха Гюлена

Головна прокуратура Стамбула (Туреччина) видала 295 ордерів на арешт військовослужбовців за підозрою у зв’язках з FETO. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN Turk.

Загалом з 295 військових: 22 підозрювані зі складу жандармерії, 147 - із сухопутних військ, 27 - повітряних сил, 91 - військово-морських, 8 - берегової охорони.

"У ході розслідування, було прийняте рішення про затримання 295 підозрюваних у зв’язках із FETO (терористичної організації Фетуллаха Гюлена, - ред.), серед яких 2 полковники, 1 підполковник, 8 майорів, 10 капітанів, 73 лейтенанти і 8 старших лейтенантів", - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше у Туреччині правоохоронці затримали 641 підозрюваного в причетності до опозиційної організації FETO, яку звинувачують в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Раніше РБК-Україна писало, що в Туреччині проходить масова операція проти опозиційної організації FETO. Операція торкнулася 76 провінцій, у її рамках прокуратура видала ордери на арешт 1112 осіб.

Додамо, у грудні 2018 року міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що глава США Дональд Трамп пообіцяв видати Туреччині проповідника Фетхуллаха Ґюлена.