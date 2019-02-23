У Туреччині відбувся рейд по домівках сотень військовослужбовців

Фото: турецька поліція (flickr.com/David Parody)

Прокуратура звинувачує військових у зв'язках із рухом Фетхуллаха Гюлена

У Туреччині поліція в п'ятницю провела рейд за місцем проживання сотень військовослужбовців, підозрюваних у причетності до невдалого військового перевороту в липні 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Прокуратура звинувачує військовослужбовців у зв'язках із рухом колишнього мусульманського священнослужителя, який проживає в США, Фетхуллаха Гюлена.

Раніше турецька влада звинуватила за спробу перевороту прихильників Гюлена, рух якого "Хізмет" має значну підтримку в турецькому суспільстві, в тому числі в засобах масової інформації, поліції та судовій системі.

Водночас світове співтовариство вбачає у репресіях проти можливих учасників перевороту дії, спрямовані на придушення інакомислення в країні.

Зазначається, що цього тижня турецькі власті взяли під варту кількох журналістів і викладачів вишів, а також звинуваченого в організації заколоту громадського діяча, якого засуджено до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, головна прокуратура Стамбула (Туреччина) видала 295 ордерів на арешт військовослужбовців за підозрою у зв'язках із FETO (так звана терористична організація Фетуллаха Гюлена).