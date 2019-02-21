У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,1

Інформації про постраждалих у результаті землетрусу немає

На западеном побережье Турции в районе города Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в среду, 20 февраля. Эпицентр землетрясения залегал в 20 км к югу от Чанаккале. На данный момент информация о разрушениях или потерпевших не поступала.

Напомним, 8 февраля на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,0. Сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не было. Однако 29 декабря вследствие мощного шторма, вызванного землетрясением, на Филлипинах магнитудой 7,2 погибли 85 человек.

Кроме того, вследствие землетрясения магнитудой 5,3 в азербайджанском городе Шамах, которое произошло 5 февраля, ранения получили трое человек. Также повреждены несколько частных домов в городе.