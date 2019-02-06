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В Азербайджані стався землетрус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    06.02.2019 - 02:39
В Азербайджані стався землетрус, є постраждалі
Ілюстративне фото (twitter/obovsem.org)

Троє людей отримали поранення внаслідок землетрусу

В азербайджанському місті Шамах у вівторок, 5 лютого, стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу Сполучених Штатів (usgs).

Внаслідок землетрус є постраждалі - поранення отримали троє людей. Також пошкоджено декілька приватних будинків у місті, інформує агентство Report.

За даними сейсмологів, епіцентр поштовхів знаходився в 26 кілометрах на північний схід від міста Баскал. Вогнище залягало на глибині десяти кілометрів.

Нагадаємо, число жертв землетрусу і цунамі, які відбулися 28 вересня 2018 року на острові Сулавесі в Індонезії зросла до 4340 людина. У тому числі 667 осіб все ще вважаються зниклими, особистість 1016 - не ідентифікована. Ці люди вважаються загиблими.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що біля узбережжя Чилі стався сильний землетрус магнітудою 6,7. Підземні поштовхи були зафіксовані 19 січня 2019.

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